Dinamo, lovitură pe piața de mercato! “Câinii” și-au luat un jucător de națională!

Premierul Ludovic Orban s-a declarat total nemulțumit de modul în care au fost gestionate și derulate unele dintre procedurile cele mai recente de licitație. Acesta a vorbit despre licitația pentru tablete destinate elevilor și cea pentru măști destinate persoanelor defavorizate. Ludovic Orban a făcut câteva precizări despre licitațiile din ultima perioadă. Acesta s-a declarat nemulțumit […]