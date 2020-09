Situație șocantă pentru un bucureștean, din cauza unui controlor STB. Cum a fost umilit și amendat, deși circula regulamentar: „Vă bateți joc”

23:30

Un alt bărbat de culoare a fost împușcat mortal de polițiștii din Los Angeles. Dijon Kizzee, în vârstă de 29 de ani a decedat luni după-amiază în urma incidentului. La fața locului au fost declanșate proteste. Departamentul şerifului susţine că în jurul orei locale 15.15 doi poliţişti au încercat să-l oprească pe Kizzee, care se […] The post Încă un bărbat de culoare a fost împuşcat mortal! Polițiștii din Los Angeles au deschis focul. Incidentul a declanșat proteste appeared first on Cancan.ro.