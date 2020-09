Viorel Turcu a debutat cu gol într-un blat: ”Unii ma pupau, alții îmi dădeau pumni în coaste”

10:40

Campioana Italiei, Juventus, are o înțelegere cu Luis Suarez, atacantul în vârstă de 33 de ani. Sud-americanul cere însă Barcelonei o parte din salariul pentru ultimul an de contract pentru a accepta rezilierea.Luis Suárez, din 2014 la Barcelona, nu mai rămâne pe "Camp Nou". Știe care va fi noua sa destinație. Nu e Ajax. Deși clubul olandez insistă să-l readucă la Amsterdam, "El Pistolero" are acord total cu Juventus, anunță Gazzetta dello Sport chiar pe copertă. ...