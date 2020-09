A fost cot la cot cu Beyonce, dar a ajuns nevoiașă. O cântăreață din Destiny's Child, dezvăluiri incredibile! „Îmi permiteam doar apă și tăieței”

12:00

Creatorii superproducţiei "Game of Thrones" revin cu un nou serial pe Netflix! Bazat pe seria de cărți a scriitorului american George R.R. Martin, „A Song of Ice and Fire”, serialul ”Urzeala Tronurilor” a devenit, chiar după primul sezon, una dintre cele mai populare producţii de televiziune câștigând aprecierea publicului și criticilor de film deopotrivă. Acum, doi dintre producători vor să cuncerească din nou publicul