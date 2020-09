Un băiat de 16 ani a omorât o pisică, iar scenele traumatizante au fost filmate chiar de el. Felina a murit în chinuri groaznice într-un parc din Timișoara

09:40

Un agricultor a făcut o descoperire șocantă într-un lac de porumbi din Vrancea. Acesta a găsit doi tineri morți, într-un autoturism puternic avariat de un accident. Un autoturism în care se aflau două persoane decedate în urma unui puternic accident a fost descoperit de către un agricultor, într-un lan de porumbi din Vrancea.