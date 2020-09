FOTO | Betty Stoian, ipostază senzuală pe internet! Cum arată acum fiica lui Florin Salam

10:20

Nicușor Iordan și viitoarea lui soție, Oana, sunt în culmea fericirii. Cei doi urmează să facă pasul următor în relație și să se cunune civil, dar și să devină părinți pentru prima dată. Deși sunt extrem de bucuroși, cei doi au trecut, în ultima perioadă, și prin momente grele. Viitoarea soție a lui Nicușor Iordan, […] The post Viitoarea soție a lui Nicușor Iordan, probleme cu sarcina. Prin ce a trecut Oana, cu puțin timp înainte de cununie appeared first on Cancan.ro.