Fotbal: FC Voluntari l-a transferat pe portarul spaniol Marcos Lavin

Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a făcut apel, miercuri, la o campanie electorală civilizată, după ce reprezentanţii PNL au lansat în spaţiul public un clip denigrator la adresa primarului municipiului Huşi, Ioan Ciupilan, candidatul formaţiunii social-democrate pentru un nou mandat.Buzatu a afirmat că această campanie electorală a debutat cu reluarea unor vechi obiceiuri împotriva cărora a încercat să se lupte de-a lungul timpului: acuzaţii nefondate, nenumărate invective, o gamă variată de minciuni la adresa candidaţilor PSD, filmuleţe denigratoare."Avem tot ceea ce noi trebuie să respingem într-o campanie electorală şi aproape nimic din ceea ce ar trebui să fie, adică o prezentare a programelor şi a personalităţii candidaţilor, a capacităţii acestora de a rezolva problemele efective ale unităţilor administrativ-teritoriale şi de a cunoaşte legile care guvernează activitatea în municipiile, oraşele şi comunele noastre. Eu am făcut un apel ca asemenea lucruri negative să nu mai fie omniprezente de-a lungul campaniei. (...) Eu n-am făcut niciodată niciun film denigrator, nu am inventat niciun fel de zvon la adresa contracandidaţilor noştri, nu am insultat, nu am acuzat şi nu am reclamat pe nimeni aşa cum au făcut domniile lor", a declarat, pentru AGERPRES, Dumitru Buzatu.Liderul PSD Vaslui a menţionat că el însuşi este ţinta unei campanii de denigrare derulată prin lansarea multor zvonuri şi afirmaţii nefondate."Au umplut instituţiile statului de reclamaţii, de filme denigratoare, de zvonuri, de acuze nefondate nenumărate, încât au intrat în conştiinţa populaţiei tot felul de zvonuri pe seama bogăţiei mele, de exemplu. Toată bogăţia mea poate fi sintetizată dacă citeşti declaraţia de avere pe care am dat-o cu toată responsabilitatea şi nu cred că putea să existe vreo neconcordanţă între ceea ce am declarat şi ceea ce am. Aş vrea să ies eu din cauză, pentru că eu practic o altfel de campanie. Doar dacă sunt provocat cu insistenţă dau răspunsuri, în rest campania mea se bazează pe prezentarea proiectelor şi pe lămurirea electoratului cu privire la programele noastre. (...)Toate acuzaţiile lansate de liberali fac parte din vechea arie 'Calomniază, calomniază, că tot rămâne ceva!'. Am observat că mulţi dintre contracandidaţi se fixează pe nişte chestiuni modeste, nu au cunoştinţe de legislaţie administrativă, nu cunosc starea veniturilor şi nici atribuţiile ce revin funcţiilor pentru care candidează", a mai spus preşedintele PSD Vaslui.Candidatul PNL la funcţia de primar al municipiului Huşi, Alexandru Nechifor, a distribuit în mediul online, alături de membrii echipei sale, un clip în care unul dintre personaje are numele asemănător cu cel al primarului în funcţie, Ioan Ciupilan, şi seamănă fizic cu acesta, inducând-se ideea că primarul, care este şi candidatul PSD pentru un nou mandat, este corupt şi înconjurat de persoane controversate, făcându-se aluzie la activitatea unor consilieri locali PSD.În clipul electoral menţionat, reprezentanţii PNL au precizat că "personajele din film sunt fictive şi orice asemănare cu cele reale este întâmplătoare ... sau, poate nu!". AGERPRES / (AS, A - autor: Loredana Ciobanu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu)