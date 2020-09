Ora 18:00 | Conferință de presă Klaus Iohannis

13:30

Organizația sponsorizată de Kremlin care s-a amestecat în alegerile americane din 2016 a creat un fals site de stânga, dotat cu mai mulți editori fictivi, apoi a angajat și câțiva jurnaliști reali, ca parte a unei noi operațiuni de influențare a electoratului din SUA, scriu The Guardian și The New York Times. Facebook și Twitter, […]