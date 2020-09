Cleopatra Stratan și Edward Sanda au tras o sperietură serioasă! Ce au pățit cei doi artiști? „Ne-am panicat…”

11:50

O fată de 12 ani care a fost dată dispărută în Gorj a fost găsită la iubitul de 24 de ani. O fetiță de 12 ani căutată de azi-noapte de polițiști, după ce a fost dată dispărută de părinții ei, în Gorj, a fost găsită azi-dimineață, la iubitul ei. Nicoleta Valentina Vilău-Hăinaru a plecat de […] The post Fată de 12 ani dispărută în Gorj, găsită la iubitul de 24 de ani appeared first on Cancan.ro.