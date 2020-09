Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi măsurile pentru elaborarea Planului Naţional de Relansare şi Rezilienţă

20:40

Circulaţia în zona Pasajului de la Domneşti va fi lărgită la patru benzi cam în 2 - 3 săptămâni, iar stadiul fizic într-o lună a ajuns la aproape 16,8%, a declarat, miercuri, Robert Sandu, reprezentantul antreprenorului care execută lucrările la acest proiect."Au fost ceva probleme legate de exproprieri. Toate s-au rezolvat cu implicarea directă a doamnei director (a CNAIR, Mariana Ioniţă - n. r.) şi acum noi într-o lună am făcut un stadiu fizic cât am făcut aproape în doi ani, când s-a dat ordinul de începere. Suntem undeva la aproape 16,8% stadiu fizic şi financiar undeva la 6% şi încercăm să recuperăm din timpul pe care l-am pierdut şi să ajungem undeva în luna decembrie cu tablierul sus montat şi cu toate elevaţiile ridicate. Ne-am apucat de noua centură, ca să zic aşa. Ca şi la Mogoşoaia, vom devia traficul în următoarele 2-3 săptămâni. Se va circula în permanenţă - putem da front de lucru şi la foreze să putem face şi structurile pe partea de centură. Noi sperăm ca în mai puţin de un an şi jumătate să se circule pe podul ăsta", le-a spus Robert Sandu jurnaliştilor, care au însoţit conducerea CNAIR la o vizită de lucru pe şantierele deschise pe centura Capitalei.El a explicat că o nouă centură va trece pe sub pod şi se va circula în 2-3 săptămâni pe patru benzi."Centura existentă acum practic se va desfiinţa. Va veni o parte din structuri şi, practic, ceea ce se lucrează acum o să fie nouă centură. O să fie pe sub pod. Se va circula pe patru benzi. Va fi o lărgire la patru benzi. Se va fluidiza cât de cât traficul pe zona asta cam în 2 - 3 săptămâni. Bretelele vor fi finalizate pe partea de centură ca să putem lucra şi la structurile de beton în centura existentă. Şoferii să fie răbdători şi să aibă încredere că se va finaliza şi acest proiect. Restricţia aici va fi pe perioadă permanentă, pentru că ideea noastră este să se circule permanent la patru benzi. Toată lumea trebuie să înţeleagă că este şantier. Şantier este aici din 2018", a arătat reprezentantul antreprenorului.Robert Sandu a precizat că ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în anul 2018, în luna ianuarie, iar autorizaţia de construire a venit în decembrie 2018, la un an după emiterea ordinului de începere."În decembrie a venit doar pentru 0,75% din valoarea contractului. Ulterior, în anul 2019, a venit o nouă autorizaţie de construire pentru diferenţa din contract. Au fost şi atunci o serie de probleme cu exproprierile, care s-au rezolvat, din cauza lărgirii spaţiului pentru tramvai, cum a fost solicitarea Primăriei Capitalei. De la o vreme, de când a venit noua conducere a CNAIR, am avut mai multă deschidere, s-au rezolvat foarte multe dintre problemele cauzate de exproprieri, utilităţi, costuri suplimentare. În decurs de o lună am făcut un progres fizic cât am făcut în ăştia doi ani în care am stat degeaba. Asta spune totul. Acum se munceşte pe şantier. A intrat în linie dreaptă acest proiect. Acum sunt 35-38 de oameni şantier şi 24-27 utilaje, plus două maşini de forat", a susţinut acesta.La Pasajul de la Domneşti lucrează Asocierea Straco Grup SRL - Comnord SA - Specialist Consulting SRL. Valoarea totală a acestui contract este de 91,55 milioane de lei, fără TVA, şi este compusă din 8,12 milioane de lei, fără TVA, procent de diverse şi neprevăzute de 10% şi 83,43 milioane de lei, fără TVA, valoarea iniţială a contractului.Durata de execuţie a lucrărilor este de 24 de luni, de la data emiterii ordinului de începere pentru execuţie.Sursa de finanţare este asigurată din POIM, Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)