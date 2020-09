Călin Tudose, replici acide la adresa PNL! „Apa caldă a fost, este și va fi. Să ducem aiurelile la locul lor”

14:30

Imagini șocante s-au petrecut în Parcul Clăbucet din Timișoara, unde un adolescent a omorât cu bestialitate o pisică. Mai mult, băiatul de 16 ani a filmat fapta abominabilă și a făcut publică înregistrarea pe rețelele de socializare, stârnind multă revoltă în rândul iubitorilor de animale și nu numai. Felina a murit în chinuri groaznice, iar […]