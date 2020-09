Loredana Groza, de nerecunoscut! Cum au surprins-o paparazzii pe artistă în oraș

15:10

Adelina Pestrițu a fost internată marți seară într-un spital din Capitală, după ce a aflat că este infectată cu noul coronavirus. Vedeta a făcut, acum, primele declarații de pe patul de spital. Adelina Pestrițu a contractat virusul ucigaș după ce a intrat în contact cu o persoană despre care nu știa că este infectată. Vedeta […] The post Adelina Pestrițu, declarații de pe patul de spital: ”Am simțit că îmi pierd din puteri” appeared first on Cancan.ro.