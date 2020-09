Ediţia a 23-a a Galei Tânărului Actor începe la Teatrul Naţional '''I.L. Caragiale'', sala Amfiteatru

22:40

Ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, afirmă că otrăvirea opozantului rus Aleksei Navalnîi este "complet inacceptabilă" şi condamnă acest fapt, vorbind de nevoia unei anchete minuţioase şi imparţiale în acest caz."Condamn cu fermitate otrăvirea liderului opoziţiei ruse, Navalnîi, cu neurotoxina de tipul Noviciok, după cum arată informaţiile transmise azi de guvernul german. Acest fapt complet inacceptabil trebuie să fie obiectul unei anchete minuţioase şi imparţiale, iar cei vinovaţi trebuie să răspundă în faţa Justiţiei", a scris, miercuri, pe contul său de Twitter, şeful diplomaţiei române. I fermly condemn the poisoning of the Russian opposition leader #Navalny with the nerve gas #Novichok, as officially reported 2day by the German Government. This totally unacceptable act requires thorough and impartial investigation, and those responsible should face justice.— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) September 2, 2020 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat miercuri otrăvirea "şocantă" a opozantului rus Aleksei Navalnîi cu un agent neurotoxic de tipul Noviciok şi a cerut Rusiei o anchetă transparentă, relatează AFP."Guvernul german a anunţat că Aleksei Navalnîi a fost victima unui atac cu un agent neurotoxic de tip Noviciok. Este şocant şi condamn acest lucru fără apel", a precizat Stoltenberg într-un comunicat.Analizele efectuate de un laborator al armatei germane au descoperit "probe fără echivoc" că opozantul rus a fost victima unei otrăviri "cu un agent neurotoxic de tip Noviciok", potrivit guvernului german.Noviciokul, puternic agent neurotoxic de concepţie sovietică, a fost utilizat împotriva fostului agent dublu Serghei Skripal în 2018 pe teritoriul britanic. Afacerea a provocat o criză diplomatică între Londra şi Moscova. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Andreea Rotaru, editor online: Alexandru Cojocaru)