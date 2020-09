Replica pe care Adelina Pestrițu nu ar fi vrut s-o audă: ”Doamne, aș vrea să nu greșesc, dar…”

17:30

Alin Oprea a făcut primele declarații despre amanta lui. Artistul a vorbit despre începutul poveștii de dragoste dintre el și noua femeie din viața lui. După 22 de ani de căsnicie, Alin Oprea de la Talisman și soția lui și-au spus "Adio!". Se pare că artistul a rupt orice legătură cu Larisa și copiii lui, […]