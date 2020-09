Nelu Tătaru, anunț de ultim moment. Revine România la Starea de Urgență, în iarnă? „Există mai multe scenarii”

19:30

Site-ul publicației online gandul.ro a înregistrat rezultate tot mai bune de la începutul anului 2020, ajungând, în luna august 2020, la peste 2,7 milioane de cititori unici. Astfel, dacă în luna august a anului trecut, conform datelor SATI, pe site intrau 1.647.267 de cititori unici, care făceau 5.897.448 de afișări, în luna august a acestui […] The post OFICIAL. Gandul.ro rezultate spectaculoase de audiență în ultimul an! appeared first on Cancan.ro.