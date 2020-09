Slovacia: Un tribunal anunţă verdictul în cazul comanditarului asasinării jurnalistului Jan Kuciak

09:20

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri un memoriu în care ameninţă că va sista finanţarea federală pentru oraşele ''anarhice'' cum ar fi Seattle, Portland, New York şi Washington, informează Reuters.''Administraţia mea nu va permite ca dolarii federali din impozite să finanţeze oraşe care permit să fie deteriorate până ajung zone anarhice'', arată documentul publicat de Casa Albă.Memoriul ordonă procurorului general al SUA, William Barr, să alcătuiască o listă de ''jurisdicţii anarhice'' care ''permit să continue violenţa şi distrugerea proprietăţilor şi care au refuzat să ia măsuri rezonabile'' pentru restabilirea ordinii.Prin acelaşi document, preşedintele îi cere directorului pentru buget al Casei Albe, Russell Vought, să emită în termen de 30 de zile instrucţiuni ''către şefii agenţiilor (guvernamentale - n. red.) privind restrângerea eligibilităţii şi alte moduri de defavorizare în limita maximă permisă de lege a jursidicţiilor anarhiste la primirea de fonduri federale nerambursabile''. President Trump has actively sought to punish NYC since day one.He let COVID ambush New York. He refuses to provide funds that states and cities MUST receive to recover.He is not a king. He cannot "defund" NYC. It's an illegal stunt.— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) September 2, 2020 Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a afirmat pe Twitter că Trump încearcă să taie fondurile federale necesare statelor şi oraşelor pentru refacerea după epidemia de coronavirus. ''Nu este rege. Nu poate 'tăia finanţarea' oraşului New York. Este o mişcare periculoasă ilegală'', a susţinut el. AGERPRES/(AS - autor: Marius Hosu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)