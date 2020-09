Cum putem să controlăm metabolismul după 40 de ani, pentru a nu acumula kilograme în plus

19:10

Vestea că Erick Morillo s-a stins la doar 49 de ani a întristat întreaga industrie muzicală. Dj-ul care a făcut furori în anii '90 cu piesa "I Like to Move It" a fost găsit mort în locuința sa din Miami, fără a se ști momentan cauza morții. Artistul avea însă probleme cu legea. Fusese acuzat de o tânără că ar fi abuzat-o și urma să fie judecat.