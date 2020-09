ANOSR solicită universităţilor consultarea organizaţiilor studenţeşti în luarea deciziilor privind începerea anului universitar

11:20

Actorul Charlie Sheen, pe numele său real Carlos Irwin Estévez, s-a născut la 3 septembrie 1965, la New York. Fiu al actorului Martin Sheen şi al artistei Janet Templeton, atât el, cât şi fraţii săi, Emilio Estévez, Ramon Estévez şi Renée Estévez, au fost cu toţii încurajaţi de mici să urmeze o carieră actoricească.Prima apariţie a lui Charlie Sheen ca actor s-a produs la vârsta de 9 ani, într-un mic rol în filmul TV "The Execution of Private Slovik" (1974), în care a jucat şi tatăl său. A fost elev la Santa Monica High School, unde avea două preocupări majore: actoria şi baseballul. În această perioadă, Charlie Sheen a produs şi a regizat câteva scurtmetraje cu buget redus, împreună cu fratele său Emilio, colegii de şcoală Rob şi Chad Lowe şi cu prietenul său din copilărie, Chris Penn. A jucat baseball pentru o perioadă, cu succes, la echipa Vikings. Pasiunea şi talentul pentru baseball au influenţat câteva roluri pe care avea să le interpreteze de-a lungul carierei. Cu câteva săptămâni înainte de absolvire, Charlie a fost exmatriculat pentru absenţe şi comportament necorespunzător, potrivit https://walkoffame.com/ şi www.cinemagia.ro.Cariera de actor a lui Charlie Sheen a început în 1984, cu rolul din drama "Red Dawn", plasată în timpul Războiului Rece, în care a jucat alături de Patrick Swayze, C. Thomas Howell, Lea Thompson şi Jennifer Grey. Primul său rol important a fost cel din pelicula "Platoon" (1986, regia Oliver Stone), în care l-a interpretat pe Chris, un soldat prins în Războiul din Vietnam. Au urmat mici roluri în mai multe filme de televiziune, dar şi pe marele ecran, precum "Silence of the Heart" (1984), "The Fourth Wise Man" (1985), "Out of the Darkness" (1985), "The Boys Next Door" (1985), "Amazing Stories" (1986), "Lucas" (1986), "Ferris Bueller's Day Off" (1986), "The Wraith" (1986), notează www.imdb.com.Succesul înregistrat cu "Platoon" l-a determinat pe regizorul Oliver Stone să-l distribuie şi în următorul său film, "Wall Street" (1987). Charlie Sheen a jucat rolul unui tânăr broker, Bud Fox, care, dornic de îmbogăţire, devine omul de încredere al lui Gordon Gekko, un om de afaceri de succes şi foarte bogat, fără niciun fel de scrupule, interpretat de Michael Douglas. Şi în acest film Charlie Sheen a jucat alături de tatăl său. Un alt regizor celebru cu care Charlie Sheen a lucrat este John Sayles, în filmul "Eight Men Out" (1988).S-a remarcat în mod special prin rolurile din diverse seriale de televiziune, cele mai de succes fiind: "Spin City" (2000-2003), "Two and a Half Men" (2003-2011), "Anger Management" (2012-2014). Pentru rolul din "Spin City" a primit, în 2002, Premiul Globul de Aur. În 2010, Charlie Sheen a fost cel mai bine plătit actor TV, pentru episoadele din seria "Two and a Half Men"/"Doi bărbaţi şi jumătate": 1,25 milioane de dolari pentru un episod. Serialul de comedie "Doi bărbaţi şi jumătate", care a început în 2003, cu Charlie Sheen în rolul burlacului Charlie Harper, a continuat până în 2015, cu Ashton Kutcher în rolul unui personaj total diferit, alături de foştii parteneri de platou ai lui Sheen, Jon Cryer şi Angus T. Jones.Alte apariţii în seriale TV: "Friends" (1996), "The Big Bang Theory" (2008), "The Goldbergs" (2015), "#Cybriety" (2017), "Typical Rick" (2017), "Saturday Night Live: Cut for Time" (2018).Dintre filmele în care a mai jucat, amintim: "Young Guns" (1988, a jucat alături de fratele său, Emilio Estevez), "Major League" (1989), "Hot Shots!" (1991), "Fixing the Shadow" (1992), "The Chase" (1994), "Terminal Velocity" (1995), "The Arrival" (1996), "Shadow Conspiracy" (1997), "Rated X" (2000), "Good Advice" (2001), "The Making of Bret Michaels" (2002), "Scary Movie 3" (2003), "The Big Bounce" (2004), "Scary Movie 4" (2006), "Wall Street: Money Never Sleeps" (2010), "She Wants Me" (2012), "Scary Movie 5" (2013), "Machete Kills" (2013), "Mad Families" (2017), potrivit www.imdb.com.La 23 septembrie 1994, actorul a fost recompensat pentru contribuţia adusă cinematografiei cu o stea (numărul 7021), amplasată pe faimosul Walk of Fame din Hollywood, potrivit https://walkoffame.com/.A fost căsătorit şi a divorţat de trei ori. Prima sa soţie a fost Donna Peele (1995-1996), cea de-a doua, actriţa Denise Richards (2002-2006), cu care are doi copii, şi în fine, cea de-a treia soţie a fost Brooke Mueller (2008-2011), cu care are gemeni, Bob şi Max, născuţi în martie 2009.Viaţa privată a actorului a fost presărată din plin cu numeroase probleme provocate de consumul de droguri şi de alcool, comportamentul violent, petreceri cu prostituate, fiind acuzat şi de agresiune la adresa uneia dintre fostele sale soţii. În 2011, pe fondul acestor multe probleme, a fost concediat de producătorii serialului TV de mare succes "Doi bărbaţi şi jumătate", Studiourile CBS şi Warner Bros. În noiembrie 2015, Charlie Sheen a anunţat în mod public că este seropozitiv şi a confirmat în acelaşi anunţ faptul că a fost diagnosticat cu HIV în urmă cu mai mulţi ani, potrivit https://edition.cnn.com/.