Incredibil! Cum au reacționat părinții Andreei Ibacka, atunci când l-au cunoscut pe Cabral: „Și-au făcut cruce”

06:30

Rusoaica Sofya Zhuk, 20 de ani, a îmbrățișat o carieră în modelling, deși e fostă campioană la Wimbledon, în proba junioarelor. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe pariuri1x2.ro! Sofya Zhuk (20 de ani, 435 WTA) a fost una dintre cele mai promițătoare junioare în tenis. Rusoaica […] The post GALERIE FOTO: O fostă campioană de la Wimbledon se dezbracă de secrete! appeared first on Cancan.ro.