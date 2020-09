Delta Dunării a sărit în aer: cererea în această vară a fost decel puţin trei ori mai mare faţă de 2019

18:10

În urma unui studiu desfăşurat de către magazinul Elegance Decor, 40,6% dintre români aleg să-şi renoveze întreaga casă o dată la 5 ani, în timp ce 34,4% fac acest lucru o dată la 10 ani, şi doar un procent de 9,4% îşi renovează casa an de an. La capitolul renovarea unei singure încăperi din locuinţă, 34,4% din respondenţi spun că fac acest demers o dată la 5 ani, fiind urmaţi de cei care fac cu regularitate curăţenie în fiecare an, într-un procent de 21,9%. Un top al încăperilor din locuinţă, c...