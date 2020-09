Doi pompieri au murit într-un accident înfiorător petrecut în Caraș-Severin! Au fost striviți în mașina intrată sub un tir, nu au avut nicio șansă la viață

08:40

În fața bolii și a destinului, nimeni nu se poate împotrivi. Adelina Gîndu, o tânără din Vaslui a fost răpusă de leucemie și a lăsat în urma ei o durere greu de explicat în cuvinte. Familia Adelinei, tânăra din Brodoc pe care a răpus-o leucemia este în stare de șoc. Apropiații fetei au sperat până […] The post Soartă cumplită pentru Adelina, o tânără din Vaslui. A murit din cauza unei boli grave, lăsându-și iubitul sfâșiat de durere: „S-au iubit până în ultima secundă” appeared first on Cancan.ro.