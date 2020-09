Șeful secției de Neurologie de la Spitalul Universitar Bucureşti a murit din cauza coronavirusului

10:00

La numai câteva ore de când a anunțat că ea și Alex Bodi nu mai formează un cuplu, Bianca Drăgușanu l-a și umilit pe afacerist. Ambițioasă din fire, blondina a vrut să șteargă orice urmă a trecutului din viața ei și s-a pus pe treabă. Cum? Vă spunem imediat. Nu mai este un secret pentru […] The post Cum l-a umilit Bianca Drăgușanu pe Alex Bodi astăzi, după ce aseară a anunțat că s-au despărțit definitiv appeared first on Cancan.ro.