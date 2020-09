OTP Bank va deschide un centru regional în cartierul ISHO din Timişoara

16:10

Şeful Secţiei Neurologie II a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, profesorul Ovidiu Băjenaru, a murit, a anunţat, la 3 septembrie 2020, conducerea unităţii medicale.***Profesorul Ovidiu-Alexandru Băjenaru s-a născut la 12 februarie 1957.A absolvit cursurile Colegiului Naţional "Sf. Sava" din Bucureşti (1972-1976), apoi, în 1983, a absolvit Facultatea de Medicina - UMF "Carol Davila" Bucureşti. Între 1983-1985 a efectuat stagii clinice post-absolvire în Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi Clinica de Boli Infecţioase Colentina. În 1993 obţine titlul de Doctor în Ştiinţe Medicale - UMF "Carol Davila" Bucureşti, potrivit CV-ului de pe site-ul https://umfcd.ro/.A urmat o serie de cursuri de formare şi studii post-universitare, între care: curs postuniversitar de neurofiziologie, organizat de Universitatea "Rene Descartes" din Paris (1993); studii post-universitare în neurologie clinică şi investigaţii funcţionale ale sistemului nervos la Universitatea "Rene Descartes"(Paris): C.H.U. Sainte-Anne (Neurologie) şi C.H.U. Cochin - Port Royal (Investigations fonctionelles du Systeme Nerveux) (1993); formare post-universitară în neuroendocrinologie la Universitatea "Rene Descartes", Paris (1993-1994); a doua competenţă (confirmată de Ministerul Sănătăţii din România) în "Diagnosticul prin IRM în boli neurologice" (1996); asistent de cercetare clinică - curs internaţional (Paris, 1997); formare internaţională în metodologia cercetării clinice (2009) ş.a.Asistent universitar stagiar în Catedra de Neurologie a UMF "Carol Davila" Bucureşti - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Clinica de Neurologie (1985-1990), medic secundar neurolog - Clinica de Neurologie (Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti) (1985-1989), devine în 1989 medic specialist neurolog, iar în 1994, medic primar neurolog.Asistent universitar titular (prin concurs), din 1990, apoi şef de lucrări (prin concurs), din 1993, conferenţiar universitar (prin concurs) (1995-1999), iar din 1999 profesor universitar de neurologie (prin concurs) în Catedra de Neurologie a UMF "Carol Davila" Bucureşti - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Clinica de Neurologie.Începând din 1994 a fost şeful Clinicii de Neurologie - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Din 2011 a fost director al Departamentului 6 - Neuroştiinţe Clinice din UMF "Carol Davila" Bucureşti - Facultatea de Medicină (reales în 2015, până în anul 2020), potrivit sursei citate.A fost, de asemenea, director medical al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (1993-2002), prodecan al Facultăţii de Medicină - UMF "Carol Davila" Bucureşti (2000-2004), precum şi şeful Catedrei de Neurologie M028 - UMF "Carol Davila" Bucureşti - Facultatea de Medicină (2008-2011); preşedinte al Comisiei Senatului Universitar al UMF "Carol Davila", pentru învăţământul doctoral (2012-2016), membru al CSUD din UMF "Carol Davila" (din 2012), membru al CNATDCU pentru domeniul medicinii (2012-2016).Ovidiu-Alexandru Băjenaru a fost ales în iunie 2016 membru corespondent al Academiei Române. În 2006 i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii "Ovidius" din Constanţa, iar în 2013 a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale din România. Preşedinte (2001-2013) şi preşedinte de Onoare ad vitam (din 2013) al Societăţii de Neurologie din România. Membru în numeroase societăţi şi academii de profil din lume (European Neurological Society; European Stroke Organization; European Federation of Neurological Societies; European Academy of Neurology; American Academy of Neurology; Danube Neurological Association; New York Academy of Sciences; American Academy for Advancement in Science; Movement Disorders Society etc.).A mai fost, între altele, secretar general (ales) al UEMS - Section Board of Neurology (2010 - 2015), coordonator al programelor naţionale de sănătate ale CNAS şi Ministerului Sănătăţii din România (2000-2007 şi 2009-2014), precum şi preşedinte al Comisiei de Neurologie şi Neurologie Pediatrică a Ministerului Sănătăţii din România (2008-2014).De-a lungul timpului i-au fost decernate numeroase premii, dintre care amintim: Premiul de Excelenţă în Neurologie în România - pentru activitatea ştiinţifică şi educaţională la nivel naţional (2005, 2006 şi 2011); Premiul Societăţii de Medicină Internă din România pentru cel mai activ colaborator ştiinţific dintr-o specialitate înrudită (2008, 2012); Excellency prize of the International Society for the Study of Neuroprotection and Neuroplasticity (Polonia, 2011); Premiu de excelenţă al International Brain Foundation şi Academia de Ştiinţe Medicale din România - pentru activitatea în domeniul neurologiei din România (2014); Premiul de Excelenţă pentru activitate medicală, acordat de Ministerul Sănătăţii din România (2015); Ordinul "Sf. În 2019, i-a fost conferit Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în grad de Cavaler.A scris peste 400 de lucrări ştiinţifice publicate, fiind totodată autor sau coautor a 14 cărţi medicale publicate în România. De asemenea, a fost, începând din 2001, organizator principal al Congreselor Naţionale Anuale ale Societăţii de Neurologie din România (cu participare internaţională).