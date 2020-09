Moment istoric în Brazilia: fotbaliștii și fotbalistele vor fi plătiți la fel!

15:50

Zayn Malik, fostul component al trupei One Direction, are o echipă de legendă în FIFA20. Multă lume a fost dezamăgită când Zayn Malik a părăsit One Direction, dar aceștia au acum șansa să se înfrunte cu echipa cântărețului în FIFA 20, în modul Featured Battle, unde recompensele sunt foarte bune. Formația lui Malik este una ultaofensivă, plină de carduri ICON, dar puțin dezechilibrată așa că nu este imposibil de învins. ...