Un studiu prevestește o nouă catastrofă pe Pâmânt. Ce se va întâmpla în anul 2245

Un reputat medic român a murit din cauza noului coronavirus. Fusese testat pozitiv în urmă cu o săptămână, când a și fost internat la Institutul de Boli Infecțioase Amtei Balș din Capitală. A ajuns apoi la secția de Terapie Intensivă. Din nefericire, medicul Ovidiu Băjenaru, șeful Clinicii de neurologie a spitalului Universitar a decedat.