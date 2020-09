Descoperire șocantă într-un apartament din Germania. Cinci copii au fost găsiți morți, iar mama lor este principalul suspect

14:10

Moștenitorul imperiului „Frutti Fresh" bifează aroganță după aroganță! Pentru Victoraș Micula, deja banii nu par să mai aibă cine știe ce valoare, iar „fițele" cu avionul și elicopterul par depășite. Tocmai de aceea, Victoraș Micula s-a filmat în cele mai uluitoare ipostaze, la care oamenii de rând nu ar putea nici măcar să se gândească […]