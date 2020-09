Virgil Popescu, despre legea care interzice vânzarea participaţiilor deţinute de stat la companii: Trebuie modificată

20:00

Jucătoarea română de tenis Patricia Ţig a fost învinsă de croata Donna Vekic cu 6-2, 6-1, joi, în runda a doua a turneului US Open, care are loc într-o bulă securizată la arenele Flushing Meadows din New York.Ţig (26 ani, 88 WTA) s-a înclinat fără drept de apel, după o oră şi 14 minute în faţa croatei Vekic (24 ani, 24 WTA), cap de serie numărul 18.Românca nu a reuşit nicio lovitură direct câştigătoare în acest meci, potrivit site-ului turneului, iar Vekic a avut 7. Ţig a avut de două ori mai multe erori neforţate, 10-5.Patricia Ţig a primit un cec de 100.000 de dolari şi 70 de puncte WTA.Vekic are acum 3-1 în meciurile directe cu Ţig, pe care a mai învins-o în 2017, în primul tur la Monterrey, cu 6-4, 6-1, şi în acelaşi an în calificări la Toronto, cu 6-4, 6-2. Singura victorie a româncei s-a consemnat în 2015, în sferturi la Baku, scor 6-3, 6-2.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)