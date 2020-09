Proteste dure în Bulgaria! Manifestanții s-au bătut cu forțele de ordine. Premierul Boiko Borisov a primit undă verde pentru a modifica Constituția

15:20

România va primi 1.290.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 din prima tranşă. Anunțul a fost făcut de Ministrul Sănătății în timpul unei vizite în Ploiești. De aceste doze vor beneficia categoriile vulnerabile, cele medicale şi cadrele didactice. "Am solicitat Comisiei Europene pentru jumătate din populaţie României aproximativ şi am mers până la 10.700.000 de cetăţeni