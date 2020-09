Fotbal: Ian Baraclough (selecţioner Irlanda de Nord) - România are mulţi jucători periculoşi

22:00

O pereche de pantofi care nu a fost niciodată purtată, o cutie metalică pentru bomboane mentolate, o mătură, un rebus personalizat, muzică - toate sunt lucruri care la un moment dat au spus o poveste de iubire şi care, până pe 17 octombrie, sunt expuse în centrul Bucureştiului.Creat în 2006 de croaţii Olinka Vistica şi Drazen Grubisic, Museum of Broken Relationships (Muzeul Despărţirilor - n.r.) a fost "adus" anul acesta şi la Bucureşti. Obiectelor din expoziţia permanentă din capitala Croaţiei li s-au alăturat "martori" ai unor relaţii din România. În total, 20 de obiecte româneşti pot fi văzute la expoziţia itinerantă din Capitală, potrivit lui Dragoş Neamu, manager al "Museums Meet Museums", implicat în proiect."Fiecare donator, rămas anonim, povesteşte prin obiectul donat despre propria dramă sentimentală, iar acest lucru se întâmplă pentru că muzeul îi oferă şansa de a depăşi un colaps emoţional prin creativitate", afirmă Neamu, în catalogul expoziţiei.La Rezidenţa BRD Scena9, din centrul Capitalei, unde este prezentată expoziţia, primul lucru care întâmpină vizitatorii este un text scris pe perete: "Ai avut vreodată inima frântă?" Iar vizita în încăperile cu obiecte diverse arată multiple moduri în care cuiva îi este frântă inima, dar şi nenumărate lucruri care amintesc de o despărţire. Obiectele aduse la Bucureşti nu documentează doar relaţiile romantice, "inventariază" iubirea de mai multe feluri - iubirea pentru o mamă din Varşovia, care nu a purtat niciodată în viaţa ei o pereche de pantofi, pentru că erau prea frumoşi, sau iubirea pentru muzica artistului Mansour, care îi aminteşte unei persoane care trăieşte în Olanda de originile sale persane.De asemenea, pe lângă plimbarea printre obiecte, vizitatorii pot vedea şi mărturia video a unei poveşti de iubire ce a început în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. O relaţie Bucureşti - Zagreb din care a mai rămas o cutie mică, de metal, pentru bomboane mentolate şi un rebus personalizat sub care sunt desenaţi cu creionul un bărbat şi o femeie, zâmbitori - sunt alte două exponate, donate din Bucureşti, respectiv San Francisco.Din România au mai fost donate şi o scrisoare de adio, care nu a ajuns niciodată la destinatar, şi o mătură. "În două săptămâni urma să aibă loc nunta. Într-o dimineaţă, sătulă ca viitorul soţ să îmi spună că a cumpărat cărţi în loc să plătească întreţinerea, i-am reproşat că nu e normal şi că oricum toată casa o ţin eu în spate. Atunci s-a enervat, a pus mâna pe o mătură şi a aruncat-o după mine", este o parte din povestea legată de mătură, scrisă de donatoare, lângă exponat."Cred că era o povară care îmi stătea pe suflet de vreo 20 de ani şi mi s-a părut momentul potrivit în care să scap de acest obiect pe viaţă. Nu mi-a părut rău deloc şi nici nu m-am gândit foarte mult. Am trimis, au acceptat-o şi acum merge la Zagreb. Mătura mea merge la Zagreb. Culmea, eu nu am mai ştiut că mai există. Când am auzit că vine expoziţia mi-am adus aminte de povestea mea şi vorbeam cu maică-mea la telefon. Şi ea a zis: 'Care mătură, mamă? Aia pe care o am eu în bucătăria de vară?'", a povestit, pentru AGERPRES, donatoarea.Obiectele donate de români, în urma apelului organizatorilor, vor fi incluse în expoziţia permanentă a Museum of Broken Relationships din Zagreb.Virgil Niţulescu, directorul Muzeului Ţăranului Român şi membru în Consiliul de Administraţie al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România, a vorbit despre expoziţia temporară Museum of Broken Relationships la Bucureşti."Obiectele expuse nu sunt bunuri de patrimoniu, nu sunt opere originale, nu sunt creaţii artistice. Sunt obiecte care au făcut parte cumva din viaţa unor oameni şi care au însemnat ceva pentru aceşti oameni, în interiorul unor relaţii de dragoste, care la un moment dat s-au rupt. Obiectele expuse sunt martorii tăcuţi ai acestor relaţii rupte", a declarat Niţulescu pentru AGERPRES.El spune că anonimatul donaţiilor face ca viaţa personală a celor implicaţi să fie protejată. "Este o cerinţă impusă de inventatorii acestui muzeu şi cred că este un lucru foarte firesc, mai ales în ziua de astăzi, în care intruziunea în viaţa sentimentală a oamenilor făcută adeseori de presa de cancan, inclusiv în România, este adeseori foarte supărătoare", a adăugat acesta.Museum of Broken Relationships la Bucureşti a fost deschis joi seara. În zilele ce urmează, intrarea este liberă, iar expoziţia poate fi vizitată de marţi până vineri, între orele 16,00 şi 20,00, şi în weekend, între orele 13,00 şi 20,00.Organizatorii recomandă celor interesaţi, în contextul pandemiei de COVID-19, să se programeze online, pe bit.ly/vizitareMuseumofBrokenRelationships .Museum of Broken Relationships la Bucureşti este un proiect al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România şi Rezidenţa BRD Scena9. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Museum of Broken Relationships / Facebook