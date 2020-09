A fost adoptată o nouă ordonanță de urgență! Ce avantaje au copiii care se înscriu la un club sportiv

17:20

Marți, 1 septembrie, locatarii unui bloc din municipiul Giurgiu asistau, îngroziți, la o scenă terifiantă: o vecină, în vârstă de doar 41 de ani, a ales să își pună capăt zilelor într-un mod crunt: cu un cordon de la halatul de baie, s-a spânzurat de clanța ușii. „Este vorba despre o femeie în vârstă de […] The post O tânără din Giurgiu s-a spânzurat cu cordonul halatului de baie. Ce ar fi împins-o la gestul necugetat appeared first on Cancan.ro.