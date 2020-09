Focar de coronavirus în România. Zeci de angajați de la o fabrică, testați pozitiv

18:30

Anunțul făcut de DSP București! Iată cum se vor elibera deciziile de carantină și izolare începând de astăzi. „În contextul pandemic actual, începând cu data de 3.09.2020 nu se mai primesc documente fizice de la persoanele care se prezintă personal la sediul DSPMB, str. Avrig, nr. 72-74 pentru eliberarea deciziilor de carantina / izolare”, se […] The post Anunțul făcut de DSP București! Cum se vor elibera deciziile de carantină și izolare appeared first on Cancan.ro.