DOZA DE CULTURĂ: Simfonia ''Dante''

Antrenorul echipei naţionale de fotbal a Irlandei de Nord, Ian Baraclough, a declarat, joi seara, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Arena Naţională, că România, adversara din partida din Liga Naţiunilor de vineri, are mulţi jucători periculoşi, şi a precizat că ar fi suprins dacă selecţionerul Mirel Rădoi nu ar juca ofensiv."România are mulţi jucători periculoşi, cu siguranţă unii dintre ei erau în naţionala de tineret atunci când am jucat. Îi cunosc, i-am urmărit şi la Campionatul European Under 21 unde au învins Anglia. Sunt mulţi jucători talentaţi în lotul României, dar şi noi avem jucători valoroşi şi vom încerca să îi contracarăm şi sperăm să iasă un fotbal bun la acest restart de la nivelul primelor reprezentative. Aş fi surprins dacă Mirel Rădoi ar renunţa la principiile lui de a juca ofensiv. Mă aştept să văd un joc în viteză pe benzi, cu jucători tehnici şi talentaţi la mijloc", a spus Baraclough."România poate fi mândră de următoarea sa generaţie. Are jucători foarte buni care vin din urmă, ştiu pentru că noi am jucat împotriva lor. Şi sunt sigur că Mirel Rădoi îi va integra la naţionala de seniori. În aceeaşi situaţie suntem şi noi, avem jucători tineri de valoare, dar ei trebuie mai întâi să confirme la nivel de club. Dacă au făcut meciuri bune la Under 21 nu înseamnă că au dreptul să joace direct la naţionala de seniori. Ei trebuie să confirme şi să arate că sunt mai buni decât jucători cu experienţă precum Steven Davis", a adăugat el.Întrebat ce părere are despre faptul că îl va avea din nou ca adversar pe Rădoi după ce l-a întâlnit anul trecut în preliminariile CE 2021, Baraclough a răspuns: "Nu mă gândeam că mă voi întâlni aşa de repede cu Mirel Rădoi. Ciudat cum s-au aranjat lucrurile... pentru mine meciul cu naţionala României a fost ultimul la selecţionata de tineret şi cred că şi pentru Rădoi. Mă bucur că ambele federaţii ne-au oferit această şansă alegând selecţionerii pentru primele reprezentative de la tineret".Selecţionerul a precizat că nu este îngrijorat pentru siguranţa jucătorilor săi în contextul pamndemiei de coronavirus. "Nu ne este teamă. Nu am fi jucat dacă din punct de vedere medical era un risc. Specialiştii în medicină spun că este sigur să jucăm. De asemenea UEFA nu ne-ar fi lăsat să jucăm dacă jucătorii sau ceilalţi oficiali ar fi fost în pericol. Nu suntem îngrijoraţi. Ştim că s-au pierdut multe vieţi în această pandemie, suntem îndureraţi şi respectăm această tragedie, dar pe de altă parte încercăm toţi să revenim la o oarecare normalitate şi poate reuşim acest lucru şi prin fotbal", a mai afirmat Baraclough.Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte, vineri, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, selecţionata Irlandei de Nord, în prima partidă din noua ediţie a Ligii Naţiunilor.AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Andreea Preda)