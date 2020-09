Vă arătăm cum se folosesc escrocii de OLX ca să vă fure banii. Nici Poliţia nu vă poate ajuta. Avem reacţia OLX

09:20

Sunt mai puţin de două săptămâni până când elevii din toată ţara vor merge la cursuri, aşa că părinţii se pregătesc să facă cumpărături, chiar dacă nu se ştie exact care vor fi regulile privind reînceperea noului an şcolar. 84% dintre părinţii români vor cumpăra lucruri pentru noul an şcolar 2020-2021, iar 51% dintre ei au un buget cuprins între 500 şi 1000 de lei, iar 15% dintre părinţi se gândesc să investească chiar peste 1000 de lei în cumpărăturile pentru acest nou an şcolar.