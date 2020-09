GCS: Cele mai multe cazuri de coronavirus - în Bucureşti, Suceava, Argeş şi Braşov

11:40

Actriţa Isabel Jeans s-a născut la 16 septembrie 1891, în Londra, Marea Britanie. Fiica unui critic de artă, Frederick George Jeans, Isabel îşi dorea să fie cântăreaţă, dar a reuşit să facă o carieră de succes ca actriţă.Primul ei rol a fost în teatru, când avea doar 15 ani, în "Herbert Beerbohm Tree". A început să joace atât repertoriu clasic, dar şi roluri de comedie, scrie site-ul imdb.com. La sfârşitul anilor 1920 devenise deja cunoscută pe scenele londoneze şi efectua turnee în SUA. A jucat pe scena de pe Broadway şi în două dintre primele filme ale regizorului Alfred Hitchcock: "When Boys Leave Home" (1927) şi "Easy Virtue" (1927).S-a căsătorit cu actorul Claude Rains, de care ulterior a divorţat. Talentul ei l-a determinat pe regizorul Anatole Litvak s-o invite la Hollywood pentru a interpreta rolul Fermonde Dupond în comedia "Tovarich" (1937).În contrast cu apariţiile sale diafane şi elegante, pasiunile actriţei erau jocul de pocker, şofatul şi participarea la raliuri. Pe de altă parte, fiind atât de elegantă şi rafinată, era aleasă de producătorii de filme pentru a interpreta personaje feminine din înalta societate. Un astfel de rol a fost cel al doamnei Newsham, în "Suspicion" (1941). Fostul său soţ, Claude Rains, o caracteriza drept o "actriţă manierată", precizează site-ul amintit.După o absenţă de pe marele ecran de aproape 10 ani, Isabel Jeans a filmat pentru rolul mătuşii Alicia în filmul "Gigi" (1958) şi în comedia satirică a lui Peter Sellers "Heavens Above!" (1963), în rolul Lady Despard.Din filmografia actriţei mai amintim: "The Profligate" (1917), "Tilly of Bloomsbury" (1921), "The Rat" (1925), "Windsor Castle" (1926), "The Triumph of the Rat" (1926), "Downhill" (1927), "The Return of the Rat" (1929), "Power Over Men" (1929), "Sally Bishop" (1932), "Rolling in Money" (1934), "The Dictator" (1935), "The Crouching Beast" (1935), "Fools for Scandal" (1938), "Secrets of an Actress" (1938), "Garden of the Moon" (1938), "Good Girls Go to Paris" (1939), "Man About Town" (1939), "Elizabeth of Ladymead" (1948), "Souvenir d'Italie" (1957), "A Breath of Scandal" (1960), "The Magic Christian" (1969).Isabel Jeans a murit la 4 septembrie 1985, la Londra. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Suzana Cristache Drăgan) Sursa foto: (c) https://the.hitchcock.zone/wiki/Isabel_Jeans