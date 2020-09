Cele mai tari pariuri speciale pentru România - Irlanda de Nord

15:10

Sorana Cîrstea o întâlnește sâmbătă pe Karolina Muchova, 26 WTA, pentru un loc în săptămâna a doua la US Open, performanță pe care a atins-o de două ori în carieră în turneele de Mare Șlem, la Paris în 2009 și la Melbourne în 2017Turneul de la New York se apropie cu pași rapizi de fazele finale, iar România mai are o singură reprezentantă la simplu: pe Sorana Cîrstea. ...