Macron: A fi francez înseamnă a apăra dreptul de a parodia şi de a caricaturiza

15:30

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat că modul în care s-a comunicat în spaţiul public în contextul pandemiei de COVID 19 chiar din interiorul sistemului medical, în anumite momente, a pus sub o "presiune maximă" munca personalului medical, adăugând că acest element va trebui analizat pentru a putea fi evitat pe viitor în situaţii similare."Munca personalului medical sub o presiune maximă a fost o noutate pentru foarte mulţi dintre colegii noştri medici. Medicii nu sunt obişnuiţi să vadă că sunt criticaţi de dimineaţă până seara, inclusiv de către colegi din interiorul sistemului sanitar. Adică, tu eşti în Terapie intensivă şi lucrezi şi-ţi pui viaţa în pericol şi la televizor ai un coleg sau o colegă care neagă existenţa bolii, din interiorul sistemului sanitar. Astea au fost noutăţi, nimeni nu s-a aşteptat la ele, nimeni nu a crezut că o să vadă acest lucru. Medicii nu fac cursuri de comunicare reală, deci cum să comunice cu presa, cum să comunice cu oamenii, când sunt în situaţie de criză şi acest lucru s-a văzut. Unii colegi au preferat să nu comunice deloc, alţi colegi au comunicat, dar au comunicat într-un mod în care, poate, nu s-au făcut înţeleşi şi cei care au comunicat şi au încercat să comunice au devenit ţintele unor atacuri ca să le închidă gura", a declarat Raed Arafat, vineri, în cadrul conferinţei "Black Sea and Balkans Security Forum".El a adăugat că acest lucru s-a văzut în mai multe situaţii."S-au oprit unii comunicatori foarte buni de a ieşi şi a comunica şi care aveau cunoştinţe în domeniul respectiv. Deci, acesta este încă un impact pe care trebuie să-l studiem, trebuie să-l analizăm şi să vedem cum putem să-l evităm în alte situaţii în viitor", a spus Arafat.Şeful DSU a punctat, totodată, că medicii s-au confruntat şi cu aspecte de legalitate a acţiunilor lor."Şi chiar au fost puse sub semnul întrebării şi ştim aici, în România, că s-au trimis adrese în care s-a transmis la unele spitale că ele sunt monitorizate pentru tortură. Înseamnă că, automat, medicii au fost puşi sub semnul întrebării ca potenţiali torţionari. Şi, gândiţi-vă, indiferent care era intenţia şi de cât de bună era, modul în care s-a comunicat a fost o problemă, pentru că mesajul care s-a transmis era un mesaj de lipsă a încrederii a populaţiei, să scadă încrederea populaţiei în medicii care lucrau şi trebuia lucrat şi comunicat în acest sens", a afirmat Arafat.El a pus în discuţie şi aspectele legate de drepturile individuale şi până unde merg acestea."Şi aici ne-am trezit, medicii s-au trezit, medicii de boli infecţioase şi mai ales de sănătate publică cu problema care spune în următorul fel: orice persoană are drept absolut. Şi noi venim şi spunem: da, până la limita în care pui în pericol viaţa altora şi aici dreptul de a infecta pe alţii nu există. Şi atunci, dreptul individual de a decide total în problema unei boli transmisibile, în mod normal nu există. Trebuie să existe reguli de sănătate publică care pun limite. Şi ne-am confruntat cu discuţii multe pe această temă, în această perioadă, nu numai în România, pe plan mondial. Şi iarăşi, astea trebuie să fie analizate în viitor, astfel de discuţii având loc şi acum 100 de ani şi la alte pandemii şi epidemii, dar se pare că încă nu au găsit soluţia finală, ca să înţeleagă lumea că domeniul sănătăţii publice înseamnă că protejăm majoritatea", a afirmat Arafat.El a vorbit, totodată, de necesitatea instruirii medicilor de alte specialităţi în domeniul terapiei intensive."Să intensificăm pregătirea în acest domeniu al urgenţei şi terapiei intensive în cadrul facultăţilor de medicină, ca medicii să aibă cunoştinţele de bază în acest domeniu, ca să putem folosi un număr cât mai mare posibil ", a afirmat Arafat. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ady Ivaşcu)