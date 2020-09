Familia lui Messi reacționează public, după ce argentinianul a decis să părăsească Barcelona după 20 de ani: „Este o eroare”

10:50

Specialiștii au anunțat că au descoperit trei noi simptome la copiii infectați cu coronavirus. Iată ce pățesc micuții bolnavi de Covid-19. Cercetătorii străini au constatat că tusea, unul dintre cele mai importante simptome la adulții care dezvoltă forme grave de Covid-19, nu este indicator eficient în cazul copiilor. Totuși, trei noi simptome se adaugă la […] The post Cele trei simptome nou descoperite la copiii infectați cu coronavirus appeared first on Cancan.ro.