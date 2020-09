Noi restricții de călătorie impuse românilor. Lista actualizată a țărilor

12:00

Un grup de șapte voluntari din Craiova fac lucruri frumoase pentru familiile nevoiaşe din judeţul Dolj. Au iniţiat un proiect prin care încălțămintea veche a craiovenilor poate fi curățată, recondiționată sau chiar personalizată. Iniţiatorul acestui proiect încurajează tinerii din Craiova să se implice în viaţa comunităţii şi să dezvolte programe şi deziderate care să vină […] The post Ei sunt salvatorii pantofilor uzați. Din studenți, au devenit cizmari de ocazie appeared first on Cancan.ro.