Concursul Internaţional 'George Enescu': 13 violoncelişti calificaţi în etapa a II-a

Expoziţia de fotografie "Natura în imagini" AGERPRES a fost vernisată, vineri, în cadrul Cea1 Borsec Festival şi prezintă fotografii surprinse în zonele sălbatice ale României, de la versanţi impozanţi, la firul ierbii în detaliu, de la sălbăticie, la delicateţe. În centrul staţiunii Borsec, în vecinătatea Centrului de Informare Turistică, sunt prezentate 30 de planşe cu fotografii realizate de fotoreporterii AGERPRES, cu zone extraordinar de frumoase din România, de la munţii Piatra Craiului, la rezervaţia naturală "Tigăile Mari" din Munţii Ciucaşului, la Tihovul Mohoş din judeţul Harghita, munţii Făgăraş şi lacul glaciar Bâlea, până la Vama Veche sau Delta Dunării. De asemenea, sunt surprinse imagini cu un pelican comun în lumina apusului, cu urşi, cerbi lopătari, veveriţe sau zimbri.Pentru a realiza cele mai bune cadre, fotoreporterii AGERPRES au stat fie la câţiva metri de subiect, chiar dacă acesta era un urs, fie s-au folosit de ultimele dotări tehnologice, folosind drona pentru vederi aeriene excepţionale. Expoziţia a fost vernisată în prezenţa directorului general al AGERPRES, Claudia Nicolae, care a vorbit despre faptul că anul 2020 a fost unul dificil, în care am învăţat să trăim fără socializare, în care nu am putut să ne refugiem din rutină mergând la teatru, la concerte ori la film, dar ne-am apropiat şi mai mult de natură."Am început să ne ridicăm privirea din pământ în drum spre serviciu şi să observăm copacii, norii, să observăm cerul, să observăm natura şi cred că asta, poate, ar trebui să luăm ca parte bună din acest an. De aceea, AGERPRES a venit aici, în mijlocul naturii. Şi este aici o energie a unui nou început, a întoarcerii la rădăcini, la linişte şi regăsire. Puteţi admira natura surprinsă de fotografii Agenţiei. AGERPRES este agenţie de ştiri, însă fotografii noştri reuşesc să se rupă din ritmul alert al politicului şi al evenimentelor la zi, tocmai pentru a surprinde şi ceea ce noi, poate că în fuga noastră către job, uităm să mai vedem. Uneori uităm să privim cerul, iarba, florile, copacii. Poate, uneori, uităm că România e un colţ de rai, că natura a creat locuri magice. Şi atunci, fotografii noştri, cu ochii lor de profesionişti, au surprins povestea naturii şi noi o aducem aici, în faţa dumneavoastră", a spus Claudia Nicolae.La rândul său, producătorul Cea1 Borsec Festival, Dan Burlac, a punctat faptul că vernisajul expoziţiei AGERPRES şi întregul eveniment din staţiunea harghiteană se petrece "în familie", întrucât în acest an lucrurile care sunt cel mai uşor de realizat sunt cele făcute în familie."Deschidem festivalul cu un eveniment care mie mi-e foarte drag, cu 'Natura în imagini', expoziţia AGERPRES, cea mai mare agenţie din România. Sunt foarte bucuros şi este foarte important că AGERPRES este aici, la Borsec, pentru că Borsecul are un potenţial extraordinar de dezvoltare, este un oraş extraordinar, care merită cunoscut", a declarat Dan Burlac. La rândul său, primarul oraşului Borsec, Mik Jozsef, a apreciat colaborarea cu Agenţia de Presă AGERPRES şi faptul că fotografiile realizate de fotoreporterii Agenţiei pot fi admirate în mijlocul staţiunii şi şi-a exprimat speranţa că festivalul Cea1 Borsec va deveni unul dintre cele mai bune din România.Festivalul cunoscut sub numele de Ceaun Borsec Festival a revenit, în acest an, în cea mai frumoasă staţiune ascunsă din Transilvania, şi se numeşte "Cea1 Borsec 2020 - Ceaun de Cultură şi Outdoor", cei interesaţi fiind aşteptaţi cu muzică, ateliere sportive, culturale, educative, proiecţii de filme, dar şi cu mâncăruri alese.Evenimentul este organizat de Primăria oraşului Borsec şi Asociaţia Culturală Secvenţe în perioada 4-6 septembrie, programul pregătit fiind unul foarte divers.Cei prezenţi la "Cea1 Borsec 2020" vor putea asista la proiecţii de filme şi concerte în aer liber - un recital de chitară clasică cu Filip Zsombor, concert de muzică medievală cu renumitul ansamblu instrumental Codex şi un recital extraordinar al îndrăgitului interpret Emeric Imre. Evenimentele muzicale vor avea loc sâmbătă, în zona pârtiei de schi. Tot sâmbătă, pe scena de la pârtia de schi, va avea loc o Conferinţă OUTDOOR, în parteneriat cu Visit Harghita, cu tema: Turismul pentru familii în România.Ziua de duminica va fi ziua competiţiilor sportive - Ziua Borsec OUTDOOR 2020, urmând să fie organizate concursuri de cros montan, orientare în alergare şi demonstraţii de parapantă şi mountain bike.De asemenea, în zilele de 5 şi 6 septembrie, şoseaua de centură a staţiunii, unul dintre cele mai deosebite trasee de ciclism din ţară, va fi închisă pentru a lăsa loc amatorilor de bicicletă. Ca element de noutate, în acest an se va organiza şi un concurs pe echipă la şah - Cupa Villa Montana Borsec. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Harghita, Fundaţiei Pro Borsec, Balassi Intezet - Bukaresti Magyar Intezet/ Institutul Maghiar din Bucureşti, Salvamont Borsec, Asociaţia Salvamont Dancuras Gheorgheni.