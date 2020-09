Spectacol! Galeria Rapidului a vizitat echipa înaintea semifinalei de sâmbătă cu SCM Rm. Vâlcea

19:20

Leo Messi, 33 de ani, a fi luat decizia definitivă. ”Rămâne la Barcelona”.UPDATE 19:10 - Lionel Messi rămâne la BarcelonaÎntr-un interviu exclusiv acordat publicației Goal, Lionel Messi a dezvăluit că va rămâne la Barcelona. „Nu aș merge niciodată la tribunal împotriva clubului vieții mele, de asta voi rămâne”, a spus Messi. WORLD EXCLUSIVE Lionel Messi will NOT be leaving Barcelona, we can confirm. ...