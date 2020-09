Messi va rămâne la Barcelona până la finalul sezonului 2020/2021

15:20

eMAG reduceri frigidere. Magazinul online emag.ro are oferte excelente in aceasta perioada la frigidere de la diferite branduri. eMAG reduceri frigidere – Toate ofertele sunt AICI. Am analizat oferta si am descoperit mai multe frigidere care sunt foarte performante din punct de vedere energetic (fac parte din clasa A+), dar care au totodata preturi foarte mici. 1. Frigiderul Albatros FA29+ , 212 l, Clasa A+, Alb, are o reducere de 26% in campania eMAG reduceri frigidere. Frigiderul (fara congela...