Anamaria Prodan a rămas fără arma care a salvat-o din fața a 200 de oameni furioși. Judecătorii au decis că…

17:10

Cristian Nedelcu, șeful de campanie al candidatului PNL la Primăria Craiovei, Nicolae Giugea, a fost implicat, joi, într-un accident de mașină. El riscă acum dosar penal pentru că a plecat de la locul accidentului. Așa cum se poate vedea și în imagini, fostul jurnalist Cristi Nedelcu lovește o mașină în parcare și pleacă fără să […] The post Șef de campanie PNL, implicat într-un incident auto. Riscă dosar penal pentru că a părăsit locul accidentului. FOTO&VIDEO appeared first on Cancan.ro.