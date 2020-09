BEC: Desemnarea preşedinţilor şi locţiitorilor acestora pentru birourile electorale ale secţiilor de votare - până la 22 septembrie

20:30

The Rolling Stones lansează vineri "Goats Head Soup 2020", o reeditare a celebrului album din 1973, prezentat în diferite formate şi care include o piesă inedită, "All the Rage", însoţită de un videoclip, relatează EFE. În afară de acest cântec, albumul cuprinde şi alte două single-uri lansate recent, "Criss Cross" şi "Scarlet", care au avut un mare succes după reeditarea lor din iulie 2020. Cântecul "Scarlet" a fost lansat iniţial în octombrie 1974, cu participarea lui Jimmy Page şi Rick Grench alături de Mick Jagger şi Keith Richards, însă noua versiune a plăcut atât de mult publicului, încât a petrecut patru săptămâni pe primul loc în topul postului Radio 2 al BBC. Albumul, lansat în format CD Deluxe şi în ediţie pe vinil, cuprinde şi "Brussels Affair" - o producţie live de 15 piese înregistrate la un concert susţinut de trupa britanică în Belgia în toamna anului 1973.Acest album, foarte căutat, era disponibil doar într-o serie de înregistrări live într-o versiune piratată din 2012. "Goats Head Soup" este cel de-al 11-lea album de studio al trupei The Rolling Stones, având o copertă creată de artistul David Bailey şi fiind înregistrat în Jamaica, Los Angeles şi Londra. Albumul, care cuprinde şi celebrul cântec "Angie", a fost ultima colaborare a trupei britanice cu producătorul Jimmy Miller.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Florin Bădescu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: The Rolling Stones / Facebook