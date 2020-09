Fotbal: Ian Baraclough (selecţioner Irlanda de Nord) - Acest egal este cât o victorie pentru noi

Antrenorul echipei naţionale de fotbal a Irlandei de Nord, Ian Baraclough, a declarat, vineri seara, în conferinţa de presă de după meciul cu România din Liga Naţiunilor, că rezultatul de egalitate (1-1) este cât o victorie pentru selecţionata sa deoarece a fost condusă şi a jucat mult timp cu un jucător mai puţin pe teren."Având în vedere că am fost conduşi şi că am avut un om eliminat de pe teren cred că acest egal este cât o victorie. E uriaş ce au făcut jucătorii mei în repriza secundă. A trebuit să avem răbdare, să punem presiune, dar şi să ne apărăm în acelaşi timp. Am jucat cu foame de egalare şi am reuşit până la urmă. Au fost caractere puternice şi nu au cedat până la final", a afirmat el."Le-am spus la pauză jucătorilor mei să nu se panicheze şi să aibe răbdare. Ştiam că România va încerca să înscrie al doilea şi chiar al treilea gol şi mi-am închipuit că vor lăsa spaţii libere. Ştiam că va fi dificil pentru că la adversari erau 4-5 jucători care au început deja competiţiile, în timp ce noi suntem încă în presezon şi era normal să apară greşeli inerente, dar până la urmă am reuşit să ne mobilizăm pentru acest rezultat", a adăugat Baraclough.Selecţionerul Irlandei de Nord este de părere că un mare aport la acest rezultat l-a avut portarul Bailey Peacock-Farrell."Românii poate se simt nedreptăţiţi de faptul că nu au obţinut cele 3 puncte pentru că au avut posesie şi o circulaţie a mingii foarte bună, dar au existat aceste 3-4 parade de clasă ale portarului nostru care au făcut să se termine egal. Cu siguranţă că Mirel Rădoi este dezamăgit, fiind primul lui meci ca selecţioner la seniori. România a avut ritm, însă a avut în faţă un portar de top", a spus Ian Baraclough.Echipa naţională de fotbal a României a terminat la egalitate cu reprezentativa Irlandei de Nord, 1-1 (1-0), vineri seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa 1 din Liga B a Ligii Naţiunilor, la debutul lui Mirel Rădoi ca selecţioner.AGERPRES (V-editor: Marius Ţone, editor online: Andreea Preda)

