Opoziţia din Belarus doreşte legături strânse cu UE, în echilibru cu cele cu Moscova

02:20

Fotbalistul George Puşcaş, autorul golului echipei naţionale a României în partida cu Irlanda de Nord din Liga Naţiunilor, a declarat, vineri seara, că rezultatul de egalitate, 1-1, este unul nedrept ţinând cont de aspectul jocului."Faptul bun este că ne-am creat ocazii, că am avut posesia, iar supărător este că am obţinut doar un punct şi că este un rezultat nedrept. Ăsta e fotbalul, câteodată este nedrept, însă noi am dat totul pentru victorie. Azi nu ne-a ieşit, am avut ocazii, dar şi portarul lor a fost într-o formă bună. Este cel mai mare regret că nu am luat cele trei puncte. S-a terminat 1-1, trebuie să ţinem capul sus şi la următorul meci să dăm mai mult", a afirmat Puşcaş la postul Pro Tv."Când ataci mereu, aşa se întâmplă, în apărare ai mai puţini oameni pentru că încerci să marchezi. Iar când nu intră mingea, câteodată jocul te pedepseşte. Dar trebuie să luăm lucrurile pozitive din acest meci şi să sperăm că jocul de azi, care a fost unul bun din punctul meu de vedere, ne va răsplăti cu Austria", a adăugat atacantul.Echipa naţională de fotbal a României a terminat la egalitate cu reprezentativa Irlandei de Nord, 1-1 (1-0), vineri seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa 1 din Liga B a Ligii Naţiunilor, la debutul lui Mirel Rădoi ca selecţioner.AGERPRES (V-editor: Marius Ţone, editor online: Andreea Preda)