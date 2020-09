Raed Arafat, despre acuzațiile care i se aduc: Este o formă de dezinformare a populației

16:20

Nouă judeţe sunt sub cod portocaliu de furtună, însă vestea bună este că de mâine vremea se încălzeşte şi vom avea parte de câteva săptămâni mult mai calde decât în mod normal în această perioadă. Directorul Departamentului de Climatologie de la Administraţia Naţională de Meteorologie a anunţat în exclusivitate la Antena 3, că anul 2020 are toate şansele să fie numit cel mai căduros an din istoria României.