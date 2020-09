Sorana Cîrstea, în fața unei performanțe istorice » Reprezentativa României o va întâlni astăzi pe Muchova la US Open!

17:20

Un jandarm surprins fără mască în tramvai a fost sancționat de superiori. Imaginile au devenit virale pe Internet. Imaginile cu militarul fără mască de protecție într-un tramvai au fost surprinse în Buzău. Ulterior, după ce filmarea a devenit virală, s-au făcut verificări, iar jandarmul a fost identificat. Bărbatul locuiește în Buzău, însă lucrează în Urziceni, fiind […] The post Un jandarm surprins fără mască în tramvai a fost sancționat de superiori appeared first on Cancan.ro.