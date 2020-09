Selly, declarații înțepătoare la adresa ministrului Monica Anisie: “E păcat să vezi că un om care e plătit din banii tăi să rezolve problemele educației, doar…” + motivul care a declanșat furia vloggerului | VIDEO

21:30

Cătălin Șerban, fostul vicepreședinte al Curții de Apel Timișoara, a murit, vineri, la Spitalul de Boli Infecțioase după ce fusese internat în stare gravă, la ATI. Magistratul avea coronavirus. Weekend-ul trecut, omul de afaceri Romeo Dunca a anunţat că oferă 10.000 de lei pentru cel care donează plasmă avocatului Cătălin Şerban, internat cu COVID-19 pe […] The post Judecător celebru din Timișoara, ucis de noul coronavirus. Avea doar 44 de ani și s-a infectat în Grecia appeared first on Cancan.ro.