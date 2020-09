Ai jucat ponturile noastre? 10 ponturi câștigătoare în secțiunea de pariuri sportive, procentaj 100%!

11:50

Fostul internațional Gică Popescu (52 de ani) a comentat meciul România - Irlanda de Nord 1-1 din Liga Națiunilor.Rezultatele tuturor meciurilor din Liga Națiunilor, AICI„Cred că am făcut un meci bun, am creat foarte multe ocazii de a înscrie, dar nu am reușit să marcăm golul doi, care sunt convins că ar fi încheiat socotelile. Per ansamblu, echipa a atacat, a avut posesie, a pus probleme, dar jucătorii n-au fost inspirați în fața porții. ...