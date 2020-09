Caz șocant în Argentina! O profesoară suspectă de COVID-19 a murit în fața studenților ei, în timp ce preda online

10:10

S-a dat startul cursei electorale, după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind stabilirea datei alegerilor, 27 septembrie. A început strângerea de semnături pentru candidați, apoi campanie electorală, promisiuni și altele. Sectorul 2 al Capitalei are parte de un plus de imagine, chiar de o casă de pariuri, unibet.ro. Ce cote de câștig au […] The post Bătălia pentru Primăria Sectorului 2 a ajuns la casa de pariuri! Ce cote au Dan Cristian Popescu, Radu Mihaiu sau fostul primar Onțanu appeared first on Cancan.ro.